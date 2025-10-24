Menteşe Zübeyde Hanım Caddesi’nde kontrolden çıkan araç refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan 48 ABN 028 plakalı araç refüje çıktı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişiler ise güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.