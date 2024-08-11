Araç sahipleri dikkat. Artık zorunlu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahipleri dikkat. Artık zorunlu oldu

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. Kararın yürürlüğe girmesine sadece 21 gün kaldı.

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