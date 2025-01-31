Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, bu taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

GEÇİKME FAİZİ

Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

NASIL SORGULANIR?

Araç sahipleri Dijital Vergi Dairesi üzerinden, plaka, T.C. Kimlik Numarası ile "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgileriyle MTV borçlarını sorgulayabilir. görüntülenebilir.