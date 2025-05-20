Araç sahipleri dikkat: Kasko fiyatlarında kritik düşüş!

TÜİK, nisan ayı trafikteki araç sayıları açıklandı. paylaşılan verilere göretrafikteki toplam araç sayısı 31.9 milyonu geçti. Bunun 25 milyona yakınının zorunlu trafik sigortası bulunuyor.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısında kasko fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti.



Noyan yazısının şunları kaydetti;

2024 başından itibaren de kah sigorta şirketlerinin birbirleri ile rekabetinden kah ekonomideki öngörülebilirlikten dolayı kaskoda fiyatlarda düşüş başladı. Bugün ise kaskoda fiyatlar kelimenin tam anlamıyla dibin de dibini gördü. Bu yılın başında enflasyonla mukayese edildiğinde fiyatlar ocak ayında yüzde 7, şubat ayında yüzde 7 ve mart ayında yüzde 10 düştü ve düşmeye de devam ediyor.

Piyasa araştırması yaptım. Bugün ortalama kasko fiyatı otomobillerde 15 bin lira, minibüslerde 16 bin 400 lira, kamyonetlerde 12 bin liralarda ve tüm araç grupları hesaba katıldığında 15 bin liralarda. Tabi bunlar ortalama fiyatlar; araç grubuna, sürücüsüne, iline, aracın yaşına göre bu fiyatlar değişiyor. Birkaç şirketten de en çok satılan araç gruplarına ve aracın yaşına göre kasko teklifi istedim. Verileri sizlerle de paylaşayım.



''ARACIN YAŞI BÜYÜDÜKÇE KASKO FİYATI DA ARTAR''

Araç ismi vermeyeceğim ama belirttiğim gibi piyasada en çok satılan araç gruplarını baz aldım. TÜİK’in açıkladığı verilere bakın, orada en çok hangi araç satılıyor görürsünüz. Mesela, piyasa değeri 750-850 bin lira olan, 2015 model aracın kasko (genişletilmiş kasko) bedeli 8.400 lira. Yine Türkiye’de en çok satılan 2020 model, piyasa değeri 900 bin lira olan aracın kasko primi, 9.200 lira. Piyasa değeri 800-900 bin lira olan, 2012 model bir aracın kasko fiyatı 6.517 lira. Yeri gelmişken belirteyim aracın yaşı büyüdükçe kasko fiyatı da artar, hatta kimi şirketler 10 yaşın üzeri araçları sigortalamak istemezler.

Devam ediyorum. Türkiye’de en çok satılan araç grubu olan ve piyasa değeri 1 milyon ile 1 milyon 100 bin lira arasında 2018 modelin bir aracın kasko primi 7.700 lira. Piyasa değeri 1.9 milyon olan, 2025 model aracın kasko bedeli, şirketine göre 18 bin liradan başlıyor 23 bin liraya kadar çıkıyor. Araç bedeli 450 bin lira olan sedan bir aracın, kasko fiyatı 21 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.



''ŞU SIRALAR KASKO YAPTIRMANIN TAM ZAMANI''

2023 model biraz daha lüks segmentten sayılan ve piyasa değeri 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkan bir aracın kasko primi ise 28 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. 2015 model üst segmentte yer alan ve piyasa değeri 5 milyon 500 bin lira olan bir aracın kasko primi ise yine şirketine göre değişmekle en düşük 61 bin liradan başlıyor 140 bin liraya kadar çıkıyor.

Özetle, araç bedelleri ile mukayese edildiğinde kasko fiyatları dibin de dibinde. 5.5 milyonluk bir aracı neredeyse bedelinin yüzde 1’i kadar fiyata sigortalıyorsunuz, araç pert olursa, sigorta size 5.5 milyon ödüyor. Böyle bakmak lazım. Diyeceğim o ki, şu sıralar kasko yaptırmanın tam zamanı.