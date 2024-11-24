Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 4 bin 69 lira cezası var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 4 bin 69 lira cezası var

1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı.

1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan'da ticari araçlarda 1 Aralık itibari ile zorunlu kış lastiği döneminin başlayacak olması nedeniyle sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.

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Yoğunluğun başladığı lastikçiler diğer araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak 7 derecenin altında ki havalarda güvenli sürüş için kış lastiği takılmasının avantajlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza cezasının uygulanacağı bildirildi.

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arac-sahipleri-dikkat-kis-lastigi-uygulamasi-1-aralikta-basliyor-4-bin-69-lira-cezasi-var-yenicag-4.jpg

Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 4 bin 69 lira cezası var

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