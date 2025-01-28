Araç sahipleri dikkat, son ödeme günü yaklaşıyor! Gecikirse faiz uygulanacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından yapılabiliyor.

MTV ÖDEMEYENLERE GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor. MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILABİLİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri;

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr),

GİB Mobil Uygulaması (Google Play, App Store, Huawei AppGallery),

Vergi dairesi vezneleri,

Vergi tahsiline yetkili bankalar,

PTT şubeleri üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

KRİTİK UYARI!

İnternet üzerinden ödeme yapacakların, dolandırıcılık riskine karşı tarayıcılarına doğrudan gib.gov.tr adresini yazmaları veya resmi bankaların internet sitelerini kullanmaları önemle tavsiye ediliyor.