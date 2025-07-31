Araç sahipleri için önemli uyarı! Son gün geldi çattı

Kaynak: AA
Araç sahipleri için önemli uyarı! Son gün geldi çattı

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

ÖDEME GECİKİRSE NE OLUR?

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi ve ceza uygulanır. Bu, borcun zaman içinde artmasına neden olur. Ayrıca, ödenmemiş MTV borcu, trafik cezalarında olduğu gibi, araç satışını veya devrini engelleyebilir. Uzun süre ödenmeyen borçlar, araç sahibinin banka hesaplarına haciz konulmasına kadar varabilir.

Son Haberler
Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!
Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!
Altın yükselmeye devam ediyor! İşte altının gramında son rakam (31 Temmuz 2025)
Altın yükselmeye devam ediyor! İşte altının gramında son rakam (31 Temmuz 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (31 Temmuz 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (31 Temmuz 2025)
Beşiktaş Portekiz'i sevdi! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir milli yıldız daha hedefte
Beşiktaş Portekiz'i sevdi! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir milli yıldız daha hedefte
Tanık polis memurunun ifadesi davanın seyrini değiştirdi
Tanık polis memurunun ifadesi davanın seyrini değiştirdi