Araç sahipleri indirime sevinemeden zam geliyor

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Sözcü'nün haberinde yer verdiği bilgiye göre; benzine, iki gün üst üste gelen indirimlerin ardından sektör kaynaklarından gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk bir zam gelmesinin beklendiği öğrenildi.

BENZİN 45 TL'NİN ALTINDA

Küresel çapta petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle, benzine bugün de indirim geldi. Litre başına 1 lira 35 kuruş daha ucuzlayan benzin, toplamda 3 lira 59 kuruş indirim gördü. Benzine peş peşe indirimlerin ardından sektör kaynaklarında yer alan bir son dakika haberine göre benzine yarından itibaren bu kez de zam gelecek. Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Peki, 11 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

11 Nisan 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,37 TL/LT

Motorin: 44,31 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,22 TL/LT

Motorin: 44,19 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,94 TL/LT

Motorin: 45,06 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,31 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT