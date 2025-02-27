Araç sahipleri isyanda! Oto yıkama fiyatları rekor kırdı

Oto yıkama, kuru temizleme ile halı, koltuk yıkama, ev ve iş yeri temizliği gibi hizmetlerden alınan ücretler vatandaşları isyan ettirdi. Oto yıkama ücretleri 1.000 TL'ye kadar çıktı.

Araç sahipleri araçlarını yıkatmayı bırakırken, bazı vatandaşlar bir gömleği iki kere kuru temizliğe vermektense yenisini almayı tercih etmeye başladı.

Temizlik hizmetlerine gelen zam neredeyse yüzde 70'i buldu. Tüketici dernekleri de konuyla ilgili şikâyetlerin arttığını belirterek “Özellikle hizmet sektöründe bu tür sorunlar yaşanıyor. Fiyatlar oldukça yükseldi. Tüketicilerin gerek ödeme gerekse de işlemlerin eksik yapılması ile ilgili hukuki hakları bulunuyor” açıklamasını yaptı.

PARK ÜCRETİNE, AKARYAKITA YETİŞEMEYEN ARAÇ SAHİPLERİ ARAÇ YIKATMAYI BIRAKTI

Özellikle oto yıkama ücretlerinde artış dikkat çekti. Bir araç için ortalama olarak 500 lira ile 1.000 lira arasında ücret alınıyor. Detaylı temizlik yaptırmak isteyen bir araç sahibinin ise cebinden 1.500 ile 2.500 lira arasında para çıkıyor. Zaten park ücretleri ve akaryakıt ücretlerini ödemekte zorlanan araç sahiplerinin oto yıkama hizmeti veren işletmelere uğramadığı görülmüyor.

İşte temizlik sektöründeki son zamlar:

Kuru Temizleme Ücretleri:

Gömlek Kuru Temizleme Ücreti : 200-300 lira

: 200-300 lira Pantolon Kuru Temizleme Ücreti : 300-400 lira

: 300-400 lira Ceket Kuru Temizleme Ücreti : 400-600 lira

: 400-600 lira Mont Kuru Temizleme Ücreti : 500-700 lira

: 500-700 lira Kazak Kuru Temizleme Ücreti : 400-600 lira

: 400-600 lira Takım Elbise Kuru Temizleme Ücreti : 700-1.000 lira

: 700-1.000 lira Palto Kuru Temizleme Ücreti : 750-1.200 lira

: 750-1.200 lira Kravat Kuru Temizleme (Ütü ile birlikte) Ücreti: 250 lira

Gündelikçi Ücretleri:

Ev Temizliği : 1.500-2.500 lira

: 1.500-2.500 lira İş Yeri Temizliği: 4.000-10.000 lira (Metrekareye göre değişir)

Halı, Koltuk ve Perde Temizliği:

Halı Yıkama Ücreti : 500-1.500 lira

: 500-1.500 lira Perde Yıkama (Tekli Fiyat) : 200-300 lira

: 200-300 lira Koltuk Temizliği Ücreti: 1.500-2.500 lira

Oto Yıkama: