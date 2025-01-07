Araç sahiplerine bir şok daha! Akaryakıta çifte zam

Düzenleme: Kaynak: cnbce.com
Araç sahiplerine bir şok daha! Akaryakıta çifte zam

2025'in ilk günlerindeyken, zamlar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Gece 00:00 'dan itibaren benzine gelen 1.27 TL'lik zammın ardından motorine de zam haberi gündeme geldi. Alınan bilgilere göre yine yapılacak olan zam bu gece yarısından itibaren tabelalara yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine yapılan zammın ardından motorinde de fiyat artışı bekleniyor. Benzine bugün yansıyan 1.27'lik zammın ardından, motorinin litresinde gece yarısından itibaren 0,98 fiyat artışı olacağı haberleri medyaya yansıdı.

Bu gece yarısı yürürlüğe girecek zamla birlikte akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşacak.

GÜNÜN AKARYAKIT FİYATLARI FİYATLARI

7 Ocak 2025 (bugün) itibariyle ise akaryakıt fiyatları büyükşehirlerde şu şekilde:

İstanbul Avrupa

Benzin fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 45.33 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.26 TL
Motorin litre fiyatı: 45.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL

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