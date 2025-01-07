Araç sahiplerine bir şok daha! Akaryakıta çifte zam

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine yapılan zammın ardından motorinde de fiyat artışı bekleniyor. Benzine bugün yansıyan 1.27'lik zammın ardından, motorinin litresinde gece yarısından itibaren 0,98 fiyat artışı olacağı haberleri medyaya yansıdı.

Bu gece yarısı yürürlüğe girecek zamla birlikte akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşacak.

GÜNÜN AKARYAKIT FİYATLARI FİYATLARI

7 Ocak 2025 (bugün) itibariyle ise akaryakıt fiyatları büyükşehirlerde şu şekilde:

İstanbul Avrupa

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL