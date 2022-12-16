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Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı

Akaryakıta zam yağmuru yeniden başladı. Cuma gecesinden itibaren motorine 1 lira 70 kuruş zam bekleniyor. Bu geceden itibaren de benzine de 1 lira 7 kuruş zam gelecek.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 01:05
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Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı

Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt art arda zam geliyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, Cuma gecesinden itibaren motorine 1 lira 70 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise bu geceden itibaren 1 lira 7 kuruş zam geliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

Ankara'da ise benzin 17.62 liradan satılırken motorin ise 21.27 liradan satılıyor.

Benzin İzmir'de 17.63 lira olurken motorin ise 21.35 lira.

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