Araç sahiplerine kötü haber! Benzine ikinci zam göründü

Donald Trump'ın her gün açıkladığı yeni vergiler, dünya piyasalarını sallarken, başta petrol olmak üzere çok sayıda emtia fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Trump etkisindeki akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş yaşarken, bu hafta yeniden yükselişe geçti.

Geçen hafta 2 indirimle 3,6 liralık indirim gören benzin yeniden zam gördü. Buna Çin'in ABD'nin vergi hamlelerine karşılık vermesi, Trump'ın geri adım atması ve akaryakıt fiyatlarının yeniden tırmanışa geçmesi neden oldu. Böylece ülkemizde zaten pahalı olan benzin fiyatları daha da pahalandı.

EN AZ 70 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Pazar günkü 82 kuruşluk benzin zammının ardından benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam gelmesi bekleniyor.