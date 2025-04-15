Araç sahiplerine kötü haber! Benzine ikinci zam göründü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine ikinci zam göründü

Türkiye'de geçtiğimiz hafta akaryakıtta görülen indirim dalgası, kısa sürdü. Pazar günü benzine yapılan 82 kuruşluk zammın devamı geliyor.

Donald Trump'ın her gün açıkladığı yeni vergiler, dünya piyasalarını sallarken, başta petrol olmak üzere çok sayıda emtia fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Trump etkisindeki akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş yaşarken, bu hafta yeniden yükselişe geçti.

pompaic2.webp

Geçen hafta 2 indirimle 3,6 liralık indirim gören benzin yeniden zam gördü. Buna Çin'in ABD'nin vergi hamlelerine karşılık vermesi, Trump'ın geri adım atması ve akaryakıt fiyatlarının yeniden tırmanışa geçmesi neden oldu. Böylece ülkemizde zaten pahalı olan benzin fiyatları daha da pahalandı.

EN AZ 70 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Pazar günkü 82 kuruşluk benzin zammının ardından benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Son Haberler
Mansur Yavaş emekli desteklerini açıkladı! 'Gerçek belediyecilik işte budur'
Mansur Yavaş emekli desteklerini açıkladı! 'Gerçek belediyecilik işte budur'
Ekrem İmamoğlu: Milletle inatlaşma!
Ekrem İmamoğlu: Milletle inatlaşma!
Ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza!
Ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza!
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine ikinci zam göründü
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine ikinci zam göründü
2 ay sonrasına duruşma tarihi verilen Ümit Özdağ çileden çıktı
2 ay sonrasına duruşma tarihi verilen Ümit Özdağ çileden çıktı