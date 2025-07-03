Araç sahiplerine kötü haber! Binlerce liranızdan olabilirsiniz....

Yaz sıcağında konforlu bir sürüş için vazgeçilmez hale gelen araç klimaları, aynı zamanda ciddi bir bakım ihtiyacı da doğuruyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır oto klima tamiri yapan Ümit Alan, sürücülere klima bakımlarını ihmal etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Alan'a göre, zamanında yapılmayan basit bir bakım, 100 katı maliyetle karşılık bulabiliyor.

KLİMA BAKIMI MASRAF DEĞİL, TASARRUF

Klima sistemlerinde en çok karşılaşılan sorunların başında eksik gaz ve yetersiz kompresör yağı geliyor. Ümit Alan, bu konuda şu uyarılarda bulundu:

"Araç klimalarının içinde bulunan gaz eksikse ya da kompresör yağı yetersizse, sistem zarar görmeye başlar. Kompresör kilitlenebilir, radyatörün değişmesi gerekebilir. Bu tür arızalar, bakım maliyetinin çok üzerinde harcamalar anlamına gelir. Zamanında yapılacak bakım, büyük hasarların önüne geçer."

YILDA BİR KEZ BAKIM YETERLİ

Alan, sürücülerin klima bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmalarının yeterli olacağını belirtti. Yaz başında teknik servis kontrolünden geçen klimaların, tüm sezon boyunca sorunsuz çalışabileceğini vurguladı:

"Nasıl ki motor yağı yılda bir kez değiştirilmesi gerekiyorsa, klima bakımı da aynı şekilde yılda bir kez yapılmalı. Sürücüler, araçlarının kullanım kılavuzlarını okuyarak doğru klima kullanımını öğrenmeli ve teknik servislerle irtibata geçerek daha konforlu ve güvenli bir sürüş sağlayabilir."

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KÜÇÜK BİR İHMAL, BÜYÜK BİR MASRAFA DÖNÜŞEBİLİR

Klima sistemindeki küçük bir aksaklık zamanında fark edilirse düşük maliyetlerle çözülebiliyor. Ancak bakım ihmal edildiğinde, bu küçük sorunlar büyük arızalara ve yüksek tamir faturalarına dönüşüyor. Uzmanlar, bu nedenle klima bakımının yalnızca konfor değil, ekonomik açıdan da önemli bir gereklilik olduğunu vurguluyor.