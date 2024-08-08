Araç sahiplerine kötü haber. Bu yeni masraf hesaplardan otomatik alınacak

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Araç sahiplerine kötü haber. Bu yeni masraf hesaplardan otomatik alınacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Yeni masraflar, otomatik olarak hesaplardan tahsil edilecek. İşte tüm ayrıntılar...

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