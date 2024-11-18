Araç sahiplerine kötü haber! Muayene ücretleri cep yakacak

1 Ocak 2025 ile birlikte zorunlu araç muayenesi yaptırmak isteyen sürücülerin cebinden çıkacak rakam 2 bin 622 TL olacak.

2025 yılı araç muayene ücretlerinin yüzde 44 zamla 2 bin 622 TL’ye yükseleceği kesinleşti. Otobüs ve kamyon sahipleri içinse bu rakam 3 bin 500 liraya aşacak.

Araç sahipleri araç muayene ücretlerini kredi kartı ile ödemek istediklerinde de karşılarına ayrıca yüzde 5'lik bir ek hizmet bedeli çıkacak.

RANDEVU SIRASI ARAÇ SAHİPLERİNİ BIKTIRIYOR

Yüzde 5'lik ek ücret ödemek istemeyen araç sahipleri randevu sistemindeki uzun bekleme süreleri nedeni ile de yılmış durumda.

Aracını muayene ettirmek isteyen bir sürücünün ise en az bekleme 15 gün olması şikayetlere neden oluyor. Randevu alamayan araç sahipleri ise gecikme cezası ödemenin dışında trafik kontrollerine yakalanarak ceza ödemek zorunda kalabiliyor.

VATANDAŞLAR VE TÜKETİCİ DERNEKLERİ TEPKİLİ

Tüketici hakları savunucuları, zorunlu bir hizmette ek ücret alınmasının doğru olmadığını vurgularken TÜVTÜRK ise yaptığı açıklamada ek ücret almadıklarını, aradaki farkın hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından kesildiğini belirtiliyor.

Muayenesiz araçları nedeni ile trafik cezası kesilen araç sahipleri ise cezaların TÜVTÜRK'teki randevu sıralarından kaynakladığını savunuyor.