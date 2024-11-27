Araç sahiplerini soğuk değil akaryakıt zammı çarpacak. Tabelalar bu gece yarısı değişecek

Zamla yatıp zamla kalkan Türk insanına bir kara haber de akaryakıttan geldi. Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seri zamma bağladığı akaryakıt bu gece yarısından sonra 74 kuruş zamlanacak. Zamlı tarifenin tabelalara yansıyacağı açıklandı.

Benzin bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 33 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 22 kuruşa, Ankara'da 42 lira 75 kuruşa, İzmir'de 43 lira 25 kuruşa satılıyor.

74 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 07 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 96 kuruşa, Ankara'da 43 lira 49 kuruşa, İzmir'de 43 lira 99 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamma isyan eden bir vatandaş "Hani yurdumuzun bir çok noktasında petrol bulunmuştu. Seçim bitti sözde bulunan petroller hasır altı edildi. Akaryakıt fiyatları sene sonuna doğru 45 TL'ye geçer. Biz emekliler verilecek maaş zammı hükümetin yaptığı zamların yanında devede kulak kalacak. Yine açlıkla boğuşacağız" dedi.

Kendilerini soğuk havaların değil akaryakıt dahil olmak için zamların çarptığını söyleyen bir vatandaş "Ocak ayı zam ayı olacak. Hükümet asgari ücrete ve emekli maaşlarına sadaka gibi zam yapacak. Ama meyveye, sebzeye, ekmeğe zammı bindirecek. Beni Allah ile başlayan sözlerle artık kandıramayacaklar. Oy verirken 60 kere düşüneceğim" diye konuştu.