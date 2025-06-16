Araç sahiplerini üzecek bir kötü haber daha! Rekor artış geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerini üzecek bir kötü haber daha! Rekor artış geliyor

İsrail ve İran arasındaki savaşın daha da şiddetlenerek devam etmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor.

Orta Doğu'da artan gerilim, brent petrol fiyatlarının hızlıca 75 dolara fırlamasına neden oldu.

Benzine yapılan zamların ardından motorin fiyatlarında beklenen zam da bu gece pompaya yansıyacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresinde 1,7 TL artışa gidilecek.

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BRENT PETROL İÇİN REKOR TAHMİNİ!

Petrolün yüzde 20'sinin doğalgazın ise önemli bir kısmının geçtiği, İran ve Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doları geçerek rekor kırabileceği tahmin ediliyor.

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TEDARİK RİSKİ

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen tırmanırken İran, ‘dünyanın en önemli petrol geçiş noktası’ olarak nitelendirilen Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini açıkladı. Hollanda merkezli banka ING cuma günü yüzde 7 artışla 74 dolara ulaşan brent petrol için “Boğaz’ın kapatılması halinde yaklaşık 14 milyon varillik günlük petrol arzı riske girer. Bu akışlarda ciddi bir aksama fiyatların 120 dolara kadar yükselmesine yol açabilir. Eğer bu tür kesintiler yıl sonuna doğru da devam ederse 2008’deki yaklaşık 150 dolarlık rekorun aşılmasıyla brent petrolünde yeni zirveler görebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

ABD merkezli JPMorgan raporunda da benzer tahminlere yer verilerek Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması halinde petrolün varil fiyatının 150 doları aşabileceği yazıldı. Petrolün yanı sıra Boğaz’ın kapatılması hammadde, elektronik ve tüketim malları ithalatını geciktirerek tedarik zincirlerini de etkileyebilir.

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