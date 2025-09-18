Araç sahiplerinin cüzdanını boşaltacak zamlar geliyor. Otomobilini satan karlı çıkacak

2026 yılı, vatandaşlar için vergi ve harç zamlarıyla başlayacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “en iyimser” senaryoda bile artışların yüzde 25’i geçeceğini açıkladı. ÜFE’nin sıfır gelmesi durumunda dahi, birçok kalemde ciddi zamlar kapıda. Özellikle araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretlerindeki artışlardan olumsuz etkilenecek.

Bingöl’ün verdiği bilgilere göre, 2 yaşında 1.6 motorlu bir otomobilin MTV’si 9.627 TL’den 12.033 TL’ye, araç muayene ücreti ise 2.620 TL’den 3.276 TL’ye yükselecek. Pasaport ve yurt dışı çıkış harçları da zamdan nasibini alacak. Üç yıllık pasaport ücreti 11.274 TL’den 14.092 TL’ye, yurt dışı çıkış harcı ise 1.000 TL’den 1.250 TL’ye çıkacak. Ağustos’ta 710 TL’den 1.000 TL’ye yükselen çıkış harcı, kısa sürede ikinci kez zamlanmış olacak.

IMEI kayıt ücreti 45.614 TL’den 57.010 TL’ye, damga vergisi ise 665 TL’den 831 TL’ye fırlayacak. Trafik cezaları da artacak; en düşük radar cezası 2.167 TL’den 2.710 TL’ye yükselecek. Vatandaşlar zam haberlerine isyan ediyor. Bir araç sahibi, “250 bin TL’lik aracım için bu vergiler ödenir mi? Alım gücümüz eriyor, bu zamlar vicdansızca” diyerek tepkisini dile getirdi.

Birçok kişi, artan maliyetler nedeniyle araçlarını satmayı düşünüyor. Ekonomik baskıların arttığı bu dönemde, zamların vatandaşın bütçesini daha da zorlaması bekleniyor. Hükümetin zam politikaları, sosyal medyada da tartışma konusu oldu; birçok kullanıcı, alım gücünün düştüğünü ve siyasilerin bu duruma kayıtsız kaldığını belirtiyor.