ARAÇ SATIŞ İLANI

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

İdare adı : BURULAŞ – Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş. İhale tarihi : 26.07.2024 saat 15:00 İhale adresi : Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer / BURSA Telefon ve mail : 0224 452 52 44 /1715 – burulas@burulas.com.tr

BURULAŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN



Şirketimize ait EK’ te marka ve modeli belirtilen araç, KAPALI ZARF İLE TEKLİF ALMA ve sonrasında PAZARLIK yöntemi ile satılacaktır. Kapalı zarf teklifler en geç 26.07.2024 tarihinde, saat 15:00’ a kadar BURULAŞ Satınalma Müdürlüğü’ ne bizzat müracaat ederek teslim edilecektir.

İsteklinin, kapalı zarf teklifi içerisinde;

Tebligat adresi, teklif vereceği satış kalemi ya da kalemlerine ait imzalı teklif mektubu (İdare’ den temin edilecektir), gerçek kişi ise kimlik fotokopisi - tüzel kişi ise imza sirküleri ile geçici teminat yatırıldığına dair banka dekont evraklarını sunması gerekmektedir.

Vekaleten katılım sağlanacak ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi istenecektir.

Geçici teminat; İstekliler, belirtilen tutarda geçici teminat verecektir. Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubunun süresi ihale tarihinden en az 1 ay sonrası kadar vadeli olacaktır. Nakit verilecek teminatlar İdarenin Vakıfbank Bursa Şubesi TR 750001500158007281413008 hesabına yatırılacaktır.

İhale ile ilgili hususlar

Kapalı Zarf Tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra gelen teklifler sırası ile okunmak sureti ile açıklanacaktır. Akabinde, arttırma usulü pazarlık ile ihaleye devam edilecektir.

İdaremiz, bu satış ihalesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, satışı yapıp yapmamakta, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapmakta serbesttir. İhale yapılmış olsa dahi satıştan tek taraflı vazgeçebilir. Bu durumda İstekliler hiçbir hak ve zarar kaybı adı altında hak iddia edemezler ve teminatları kendilerine iade edilir.

İşbu ilanda yazılı bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

Satışı yapılacak araç, son teklif verme tarihine kadar mesai saatleri içerisinde İdare adresinde görülebilir. Alıcı teklif vermiş olmakla araçları görmüş, incelemiş ve hali hazır durumu ile kabul etmiş sayılır. Satıştan sonra herhangi bir kusur nedeni ile itirazda bulunamaz.

İhaleye katılan tüm İstekliler tüm ilan şartlarını kabul ettiğine dair ilan metni üzerine imzalı olarak bildirim yapacaktır.

Araçların satışının yapılmasına ait oluşabilecek bütün vergi, resim ve harçlar ile noter satış masrafları Alıcı’ ya ait olacaktır.

İhale uhdesinde kalan İstekli, satış bedelini peşin olarak en geç 3 iş günü içerisinde İdare hesabına yatıracaktır. Aksi halde yatırmış olduğu teminatlar İdare adına gelir kaydedilecek ve satış işlemi iptal olacaktır.

İhale uhdesinde kalan İstekli, araç bedelinin tamamını ödedikten sonra en geç bir hafta içerisinde noter üzerinden araçların alımını yapacağını ve araçları teslim alacağını kabul eder.

Verilecek teklif fiyatlara KDV dahil olacaktır. Satışı yapılacak araç için fatura düzenlenecektir.

Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.



EK – Satışı yapılacak araç bilgileri;

no plaka Marka model Ruhsat no Güncel km Muhammen Bedel (KDV dahil) Geçici teminat 1 16 APG 024 Skoda Super B – 2.0 TDI - otomatik vites – siyah GK 059700 131.500 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL





İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02063595