Araç satışları ile ilgili önemli gelişme! Yeni sistemle amaçlanan ne? İkinci el fiyatlar için yeni öngörü...

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye aldı. Buna göre online platformlarda araç satışı için ilan verecek kişilerin yetkilendirilmesine dair hususlarda düzenlemeye gidildi.

Halihazırda konut ilanlarıyla ilgili mevcutta var olan yetki düzenlemesi artık araç ilanları için de geçerli olacak. Peki düzenlemede detaylar neler? İlan yetkilendirmede sistem nasıl işliyor? Yeni yıl itibarıyla ikinci elde bir fiyat artışı oldu mu?

YENİ SİSTEM İLE AMAÇLANAN NE?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl ilan doğrulama ile ilk adımı atılan EİDS uygulamaları önce emlakta, akabinde ise 1 Nisan itibarıyla yetki verme işleminin hayata geçirilmesi ile birlikte otomotivde de yürürlüğe giriyor.

Yeni uygulamaya göre araç sahibi otomobilini 1. dereceden akrabası olan kişiler hariç farklı bir kişi ya da kuruluşun satmasını istiyorsa önce e-Devlet üzerinden yetki verecek. Dolayısıyla yıllık ilan verme sayısı, araçların kimlere ait olduğu gibi detaylı tüm bilgiler kayıt altına alınarak kanun ve yönetmeliklere aykırı hususlar çok daha hızlı tespit edilebilecek. Yeni uygulama ile birlikte sahte ilanların önüne geçilmesi başta olmak üzere, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil satışlarının da tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sistemin nasıl işleyeceğine dair örnek vermek gerekirse ruhsat sahibi aracını ilan vermesini istediği yetki belgeli kuruluşa kendi e-Devlet hesabı üzerinden yetki verecek. Yeni oluşturulan EİDS ekranı üzerinden araç plakası seçilerek, aracı ilana koyacak firmanın yetki belgesi numarası girilecek ve yetki işlemi tamamlanacak.

‘GÜVENLİ ALIŞVERİŞ ORTAMI YARATILDI’

Yetki işleminin öncesinde doğrulanmış ilan uygulaması geçtiğimiz yıl hayata geçirilmişti. Otomobil satıcıları da dahil olmak üzere e-ilan platformları üzerinde oluşturulan hesap ve ilanlardan önce e-Devlet üzerinden vatandaşlık numarası doğrulanması yaklaşık 1 yıldır uygulanan bir uygulama. Yetki işlemi ise işlemleri çok daha detaylı şekilde takip edebilmek ve usulsüzlüklerin tespitinde oldukça faydalı bir argüman olarak uygulanacak.

Tüm bu uygulamaların yanında güvenli ödeme sisteminin de hayata geçirilmesi ile birlikte, sahte ilan, kapora dolandırıcılığı ya da kamuoyunda ‘sazan sarmalı’ olarak adlandırılan dolandırıcılıklar gibi hadiseler neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Özetle yeni uygulamaların kullanıcılar için çok daha güvenli bir alışveriş ortamı yarattığını ve geçmişteki olumsuzlukların ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Kimlik doğrulama ile birlikte ilan güvenliği, yetkilendirme ile de usulsüzlük ya da kayıt dışı ticaret gibi olumsuzlukların önüne geçilmesinde istikrar sağlanacaktır. Bizlerin de sektör temsilcileri olarak, sektörümüzün kalite standartlarını yükseltmek adına görüş ve önerilerimizle destek verdiğimiz uygulamalardır. Dolayısıyla sektörümüzdeki şeffaflık, güvenli ticaret, kalite standartları ve kullanıcıların bakış açılarına olumlu yansıyacağını düşündüğümüz faydalı uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz.

İKİNCİ EL FİYATLAR İÇİN YENİ ÖNGÖRÜ!

2025 yılı için net bir öngörüde bulunmak oldukça zor. Bu yıl piyasanın seyrini belirleyecek farklı değişkenler söz konusu. Senaryolara göre markaların fiyatlama stratejileri, faiz seviyeleri, döviz ve krediye erişimi belirleyen parametreler gibi değişkenler seyri belirleyecek. Eğer faiz oranları arzu edilen seviyelere gelirse talep yükselecektir. Markalar yükselen talebe rağmen sıfır satış adetlerini koruma gayretiyle mevcut fiyatları koruduğu taktirde ikinci el de sabit seyrini koruyacaktır. Ancak düşük faizle beraber yükselen talep, döviz kuru ya da maliyetler sebebiyle rakamlarda artış görülürse, ikinci elde de paralel yükselişler görebiliriz.”