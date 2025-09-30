Araç sattıracak zam bombardımanı geliyor. Sürücülerin gözleri adeta yerinden fırlayacak

Yeni yılla birlikte trafik cezalarına rekor zam geliyor. Yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 25,25 olarak öngörülürken, sürücüleri zorlayacak cezalar adeta dudak uçuklatıyor. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş’ın Yİ-ÜFE tahminlerine göre, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 167 TL’ye, alkollü araç kullanmanın cezası ise ilk kez yakalananlar için 9 bin 267 TL’ye yükselecek.

Drift atanlar 58 bin 105 TL, emniyet şeridi ihlal edenler ise 11 bin 606 TL ceza ödeyecek. Zamlar sadece trafik cezalarıyla sınırlı değil. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de aynı oranda artacak. Aktaş, MTV’nin son iki yıldır YDO oranında artırıldığını, 2026’da da bu trendin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarında zam oranını değiştirme yetkisi bulunmazken, MTV’de indirim yetkisi mevcut. Ancak geçmiş yıllarda bu yetkinin kullanılmadığı biliniyor.

Trafik cezalarındaki artış, sürücüler arasında büyük tepkiye yol açıyor. Özellikle sık yapılan ihlallerden cep telefonu kullanma ve emniyet kemeri takmama cezaları bin 243 TL’ye çıkarken, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın bedeli 11 bin 606 TL olacak. Alkol kontrolüne izin vermemenin cezası ise 33 bin 262 TL’ye ulaşacak. Bu zamlar, sürücülerin bütçesini zorlayarak araç satışlarını artırabilir.

2026’da öne çıkan diğer cezalar arasında engellilere ayrılan alanlara park etme 2 bin 487 TL, hatalı park bin 243 TL ve plaka ihlalleri 3 bin 870 TL olarak sıralanıyor. Uzmanlar, zamların trafikte daha dikkatli davranmayı teşvik edebileceğini, ancak ekonomik yükün sürücüleri zorlayacağını belirtiyor. Yeni yılda trafik kurallarına uymak her zamankinden daha kritik hale geliyor.