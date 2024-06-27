Araç savruldu aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Araç savruldu aynı aileden 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da orta refüje çarpan bir araç yola savruldu. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kaza, Kahta Küçük Saniye Sitesi kavşağında gerçekleşti. Bölgeden aktarılan habere göre, Mustafa A. yönetimindeki 35 EA 7117 plakalı aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çarparak savruldu. Söz konusu kazada şoför ile beraber araçta yolcu olarak bulunan Saime A., Mehmet A., Hacer A. ve Halit A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Kahta İtfaiye ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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