Araç sürücü kontrolünden çıktı. 2 yaralı

Kaza, bugün saat 19.15 sıralarında Malatya-Kayseri Karayolu'nun Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.V. (26) yönetimindeki 44 AU 863 plakalı araç, Akçadağ istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte kardeşi M.A.V. (16) yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sürücü R.V. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralanan M.A.V. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.