Araç sürücü kontrolünden çıktı. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Araç sürücü kontrolünden çıktı. 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptığı kaydedildi. Kazada 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza, bugün saat 19.15 sıralarında Malatya-Kayseri Karayolu'nun Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.V. (26) yönetimindeki 44 AU 863 plakalı araç, Akçadağ istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte kardeşi M.A.V. (16) yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sürücü R.V. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralanan M.A.V. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

aw229023-02.jpg

Son Haberler
Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu Gündem
Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu
Mehmetçik bayramda da görev başında Gündem
Mehmetçik bayramda da görev başında
Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Gündem
Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Ulaşım nerelerde ücretsiz olacak? Tarihleriyle açıklandı Ekonomi
Ulaşım nerelerde ücretsiz olacak? Tarihleriyle açıklandı
79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı Gündem
79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
THY’den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama Gündem
THY’den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama
Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı. Köylülerle bayramlaştı Gündem
Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı. Köylülerle bayramlaştı