Araç sürücüleri dikkat! Ortalama hız tespit sistemi genişletildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bu çerçevede yeni uygulama başlattığı yerlerin Nilüfer Akçalar İzmir Yolu PTS - Susurluk Şeker Fabrikası Önü PTS (75 kilometre 855 metre) ve Susurluk Şeker Fabrikası Önü PTS - Nilüfer Akçalar İzmir Yolu PTS (75 kilometre 845 metre) olduğunu duyurdu. Ayrıca, emniyet çift yönlü olarak 2 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin 1 Mart'tan itibaren aktif olacağını açıkladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, diğer ortalama hız tespiti yapılan bölgelerde denetimlerin devam edeceğini de belirtti. Bu bölgeler ise şöyle sıralandı;

"Eskişehir Bursa Yolu 11. kilometre Gidiş-İnegöl Giriş PTS (88 kilometre 81 metre), Bursa Otoban Bağlantısı - Bursa İnegöl Giriş PTS (17 kilometre 831 metre), Ankara Yolu Otoban Bağlantısı - Ankara Yolu Hacivat Köprüsü PTS (14 kilometre 125 metre), Akçalar İzmir Yolu Girişi - Karacabey Bursa Çıkış (36 kilometre 74 metre), Karacabey Bursa Yolu Çıkış - Bandırma Giriş (28 kilometre 182 metre), Kütahya Balıkesir Yolu Çıkış - Harmancık Tavşanlı Yolu Giriş (30 kilometre 359 metre)."

Emniyet ekipleri, bu güzergahlarda da ortalama hız ihlal tespit sistemi ile denetimlerin devam edeceğini bildirdi.