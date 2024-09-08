Araç taklalar attı sürücüsü yara almadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Şans eseri, kazanın ardından araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Kübra D.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

SÜRÜCÜ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Kübra D. tedbir amaçlı ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün sağlık durumu iyi ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle söz konusu yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.