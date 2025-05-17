Araç tarlaya uçmuştu... Duyarlı vatandaş yaralı sürücüyü kurtardı!

Kaynak: İHA
Araç tarlaya uçmuştu... Duyarlı vatandaş yaralı sürücüyü kurtardı!

Balıkesir'de meydana gelen kazada lale tarlasına düşen aracın sürücüsünü çevredeki duyarlı vatandaşlar kurtardı.

Balıkesir'in Karesi ile Balya ilçeleri arasında meydana gelen tek taraflı kazada, sürücüyü kazayı gören vatandaşlar kurtardı.

99.jpgEdinilen bilgiye göre, olay, Karesi ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi ile Balya ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi arasındaki karayolunda gerçekleşti. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 AY 034 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle lale tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen tavanı ayrılan otomobilden sürücüyü kurtardı. Kazaya, ihbar edilmesi üzerine Balıkesir İtfaiyesi Karesi ve Balya Grup Amirliği'ne bağlı Şamlı müfreze ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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