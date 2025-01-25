Araç ters döndü yara almadan kurtuldu

Kaynak: İHA
Araç ters döndü yara almadan kurtuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde orta refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde orta refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Emniyet kavşağında meydana geldi.

H.K. idaresindeki 19 AEG 598 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

Karşı şeride geçen otomobil ters döndü. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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