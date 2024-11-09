Araç tutmasına iyi gelen besinler neler? Uzmanlar tek tek anlattı

Araç tutması, birçok insanın yolda seyahat ederken karşılaştığı rahatsız edici bir durum olmasıyla dikkat çekti. Bulantı, baş dönmesi ve mide rahatsızlıkları gibi belirtilerle kendini gösteren araç tutması, özellikle uzun yolculuklarda sıkça yaşanır.

Uzmanlar, bu durumu hafifletmek için bazı besinlerin faydalarına dikkat çekti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mehtap Acar, araç tutmasının genellikle iç kulaktaki denge organlarının hareket halindeki araçla uyumsuz sinyaller göndermesinden kaynaklandığını belirtti.

Dr. Acar, "Araç tutması, vücudun denge sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkar. Bu durumu hafifletmek için bazı besinler tüketilebilir" dedi.

ARAÇ TUTMASINA İYİ GELEN BESİNLER

Zencefil: Zencefil, mide bulantısını hafifletici etkisiyle bilinir. Zencefil çayı veya zencefil kökü çiğnemek, araç tutması belirtilerini azaltabilir.

Dr. Acar, "Zencefil, mide bulantısını hafifletmek için doğal bir çözümdür ve seyahat öncesinde tüketilmesi önerilir" dedi.

Limon: Limon suyu, mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Seyahat öncesinde veya sırasında limon suyu içmek, mide bulantısını hafifletebilir. Ayrıca, limon kokusu da mide bulantısını azaltmada etkili olabilir.

Nane: Nane, mide bulantısını hafifletici özelliklere sahiptir. Nane çayı içmek veya nane şekeri tüketmek, araç tutması belirtilerini azaltabilir.

Dr. Mehmet Kesikminare, "Nane, mideyi rahatlatır ve bulantıyı hafifletir. Seyahat sırasında nane şekeri taşımak faydalı olabilir" şeklinde açıkladı.

Tuzlu Kraker: Tuzlu krakerler, mide asidini dengeleyerek bulantıyı hafifletebilir. Seyahat sırasında tuzlu kraker tüketmek, mideyi rahatlatabilir ve bulantıyı azaltabilir.

Araç tutmasını önlemek için bazı basit önlemler alınabilir.

Dr. Acar, "Seyahat öncesinde ağır ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, bol su içmek ve temiz hava almak, araç tutmasını önlemeye yardımcı olabilir" dedi. Ayrıca, seyahat sırasında ani hareketlerden kaçınmak ve gözleri sabit bir noktaya odaklamak da faydalı olabilir.

Araç tutması, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsız edici belirtilerle kendini gösterir.

Uzmanlar, zencefil, limon, nane ve tuzlu kraker gibi besinlerin araç tutmasını hafifletmede etkili olduğunu belirtti. Seyahat öncesinde ve sırasında bu besinlerin tüketilmesi, daha rahat bir yolculuk geçirmenize yardımcı olabileceği bildirildi.