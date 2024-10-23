Araca saklanan uyuşturucu 'Tahra'nın hassas burnundan kaçmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Araca saklanan uyuşturucu 'Tahra'nın hassas burnundan kaçmadı

Samsun'da bir araca saklanan uyuşturucu "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kavak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Çakallı mevkisinde durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği "Tahra" desteğiyle arama yaptı. Araca saklanan 333 gram kubar esrar, 302 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 8 sentetik ecza hapı ve 426 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayakkabı kutusuna saklanan uyuşturucu ele geçirildiAyakkabı kutusuna saklanan uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda, şüpheliler K.B. (54) ve C.S. (43) gözaltına alındı.

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