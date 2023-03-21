21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 08:22
Takip Et

Araca silahlı saldırı

Araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

Olay, 17.50 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari aracın yanında duran araçtan inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, kurşunların isabet ettiği hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan’ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
6
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
﻿Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
﻿Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
﻿Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
﻿Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
﻿Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
﻿Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
﻿Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
﻿Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
﻿Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
﻿Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
﻿Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.