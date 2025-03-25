Aracı baraja uçmuştu: Cenazesi toprağa verildi

Kaynak: DHA
Aracı baraja uçmuştu: Cenazesi toprağa verildi

Karaman'da baraja uçan elektrik dağıtım şirketine ait aracın sürücüsü 34 yaşındaki Nedim Elci'nin cenazesi toprağa verildi. Cenazeye birçok insan katıldı, anne ve babası ayakta durmakta zorlandı.

Kaza, dün Ermenek ilçesi Pınarköyü yakınlarında meydana geldi. Nedim Elci yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ermenek Barajı'na uçtu.

Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri çağrıldı.

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Dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu Elci'nin aracın içindeki cansız bedenine ulaşıldı.

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Elci'nin cenazesi vinçle çıkartıldı ve otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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2 çocuk babası Nedim Elci'nin cenazesi, bugün Yukarı Çağlar köyüne getirildi.

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Annesi Seyde ve babası Hasan Elci, güçlükle ayakta durabildi.

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Elci'nin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Aracı baraja uçmuştu: Cenazesi toprağa verildi

Aracı baraja uçmuştu: Cenazesi toprağa verildi

Aracı baraja uçmuştu: Cenazesi toprağa verildi

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