Aracı çalışır haldeyken uyuyakaldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, yol yorgunluğu nedeniyle aracında uyuyan bir sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından uyandırıldı ve 900 TL ceza uygulandı.

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Saat

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Azem Akkaya Caddesi'nde, saat 20.30 sıralarında yaşandı. İstanbul’dan Antalya’ya gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen BMW marka otomobilin sürücüsü, yorgunluk nedeniyle otomobilini bir marketin önüne park etti ve aracın içinde uyuyakaldı. Otomobilin çalışır vaziyette olması, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

VATANDAŞLAR DURUMU ŞÜPHELENEREK İHBARDA BULUNDU

Vatandaşlar, aracın uzun süre çalışır vaziyette olduğunu fark ettikten sonra şüphelenerek araca yaklaşmak istediler. Direksiyon başındaki hareketsiz sürücüyü gören vatandaşlar, sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak tüm çabalarına rağmen başarılı olamayınca, olası bir sağlık problemini göz önünde bulundurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kısa bir müdahale ile sürücüyü uyandırmayı başardı. Polis ekipleri, sürücünün kimlik ve ruhsat kontrollerini yaptı, ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Olay çevrede kısa bir süreliğine hareketlilik yarattı.

TRAFFİK KURALINI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri, sürücünün trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uyguladı. Olayı gören ve tanıklık eden Cüneyt Şiban, "Ben yoldan geçerken tesadüfen denk geldim. Aracın içinde uyuya kalan bir şahıs gördüm. Kapının üst tarafından yüzüne su püskürtüler ama bir türlü uyanmadı. Olay bir saat kadar devam etti. Bir süre sonra uyanıp otomobilden çıktı ve ‘uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz’ dedi. İlk etapta ayağı gazdaymış. Şans eseri bir şey olmadı, park edip uyumuş" diye konuştu.