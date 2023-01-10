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Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi

Borsada sert düşüşte 2 milyar liralık hisse aldıktan sonra kurum resmi twitter hesabından umut dolu tweet atan kurum dün 2 milyar liralık satış yaptı sonra o tweeti geri sildi

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 07:52
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Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi

Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
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Paramedya'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük aracı kurumlarından birinin geçen hafta 2 milyar liralık hisse alımından sonra attığı bir tweet borsada büyük tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu aracı kurum 2 gün art arda 2 milyar liralık Ereğli, Aselsan ve Emlak GYO hisse senedi almıştı. 

Cuma günü kapanıştan hemen sonra ise “X100 endeksi, dünkü kayıplarının bir kısmını geri alarak günü yüzde 4.41 yükselişle 5341.96 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 137 milyar TL, aylık ortalamanın üzerinde. Para girişi dün olduğu gibi bugun de yüksek ve ilerleyen günler için güven veriyor” şeklinde tweet attı.

DÜN SATTI

Aracı kurum dün olumlu tablo çizdiği borsada neredeyse en yoğun satıcıydı. Aracı kurum 2 milyar liralık Ereğli, Aselsan ve Emlak GYO sattı. Kurumun bu satışla birlikte umut veren tweetini ise geri çektiği görüldü. Söz konusu tweet silindi.

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Şinasi Köse
10.01.2023 08:40
Yönetimdeki yozlaşma, toplumun her kademesine adeta metastaz gibi sirayet etmiş durumda.  
 
Okuyucu
10.01.2023 08:37
Adamlar biluyor ceza almayacaklarini spk denen kurum ülke ekonomisine katkısı olan borsada yatırım yapip parasını değerlendirmek isteyenleri göz göre göre soyanlara göz yumuyor yazık  
 
Haricten Gazel
10.01.2023 08:08
Alavera dalaverasi ayyuka cikmis ulkede parayi en guvenilir bankaya bile emanet ederken dusuneceksin. Yoksa cebinden bazi acikgoz vatandaslar uc bes kurusunu alip dimdizlak birakirlar ortada.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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