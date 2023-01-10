Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi

Paramedya'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük aracı kurumlarından birinin geçen hafta 2 milyar liralık hisse alımından sonra attığı bir tweet borsada büyük tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu aracı kurum 2 gün art arda 2 milyar liralık Ereğli, Aselsan ve Emlak GYO hisse senedi almıştı.

Cuma günü kapanıştan hemen sonra ise “X100 endeksi, dünkü kayıplarının bir kısmını geri alarak günü yüzde 4.41 yükselişle 5341.96 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 137 milyar TL, aylık ortalamanın üzerinde. Para girişi dün olduğu gibi bugun de yüksek ve ilerleyen günler için güven veriyor” şeklinde tweet attı.

DÜN SATTI

Aracı kurum dün olumlu tablo çizdiği borsada neredeyse en yoğun satıcıydı. Aracı kurum 2 milyar liralık Ereğli, Aselsan ve Emlak GYO sattı. Kurumun bu satışla birlikte umut veren tweetini ise geri çektiği görüldü. Söz konusu tweet silindi.