Aracın aksı koptu! Facianın eşiğinden dönüldü

Sivas'ta yaşayan Arif Sancak (36), Tofaş marka otomobili ile seyir halindeyken aracının aks kısmının kopmasıyla birlikte büyük bir tehlike yaşadı. Arif Sancak, Tofaş marka otomobili ile yolda hareket halinde olduğu esnada aracında aniden bir boşluk hissi olduğunu fark etti.

Dikiz aynasından baktığından lastiğin arabadan ayrılmış bir şeklide olduğunu gören Sancak, bunun üzerine aracını yolun kenarına çekti. Otomobilinden indiğinde lastiğin araçtan tamamen ayrıldığını görüp, hayatının şokunu yaşadı. Daha sonrasında aracını detaylı bir şekilde kontrol ederek aracın aks kısmının koptuğunu tespit etti. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede yayılan video, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.

"ARAÇTA BOŞLUK HİSSETTİM"

Arif Sancak, aynadan baktığında tekerin kopuk bir şekilde geldiğini gördüğünü ifade ederek, "O gün iftar saatinde ailemle ile beraber bir davete gidiyordum ve daha sonrasında ışıklarda durdum. Tekrar hareket haline geçince araçta bir boşluk hissettim. Dikiz aynasından baktığımda tekerin kopmuş bir şeklide benimle beraber geldiğini gördüm. Aracı hemen durdurarak o anları telefonum ile kayıt altına aldım. Aracın aks kısmının çıktığını tespit ettim ve bana 4 bin lira civarında bir masrafı oldu. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Tofaş marka aracalar da bu durumu yaşayanlar oluyor. O anda hızlı olmadığım için bir kazaya karışmadım" dedi.