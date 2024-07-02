Aracın çarpmasıyla 5 metrelik ağaçta asılı kaldı

Kaynak: İHA
Aracın çarpmasıyla 5 metrelik ağaçta asılı kaldı

Muğla Dalaman'da yaşanan talihsiz bir trafik kazası, motosiklet sürücülerinin hayatını tehlikeye attı.

Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir otomobilin hızla çarptığı motosikletten fırlayan sürücü, beş metre yükseklikteki bir ağaca takılarak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca itfaiye ekipleri, ambulans ve polis güçleri, hızlı bir müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin motorlu testere ile ağacın dallarını kesmesiyle kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi ve acilen hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaralı sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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