Aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı

Fethiye-Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Fethiye-Antalya karayolu Çırpı Mevkiinde 35 BNP 247 plakalı araç seyir halinde iken aniden otomobilin önüne köpek çıktı.

Çarpmanın etkisi ile köpek tampona sıkıştı. Araç sürücüsü aracını durdurarak aracın ön kısmında yaptığı kontrolde köpeği tampon bölümünde sıkışmış vaziyette buldu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaş yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından ön tampona sıkışan köpek sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından doğal yaşam alanına döndü. Tampona sıkışan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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