Olay, Şehit Ataşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Araç Çayı’ndan çıkan su samuru, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu öldü. Kaldırımda hareketsiz halde yatan hayvanı gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntü alarak, "Bu farklı bir hayvan, fok sanırım. Bu hayvanın araştırılmasını istiyoruz." dedi.



Su samurlarının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında gösterildiği biliniyor.