Aracın her yerinden tabanca fışkırdı

Kaynak: İHA
Aracın her yerinden tabanca fışkırdı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada belirlenen bir otomobilde arama yapıldı 44 tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak çalışma yaptı. Ekiplerin silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmada bir otomobil belirlendi.

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Otomobili durduran polis, içindeki şüpheliler R.O ve H.O.'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

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Emniyete götürülen 2 şüphelinin 6136 SKM suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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