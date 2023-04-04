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Kocaeli’nde yaşanan feci kazada motor araçtan koptu yola savruldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yaşanan kazada, bariyerlere çarpan aracın motoru otomobilden fırlayarak yola savruldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:01
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Aracın motoru otomobilden fırlayıp yola savruldu

Kocaeli’nde yaşanan feci kazada motor araçtan koptu yola savruldu
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Derince Kaşıkçı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 BME 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı adeta yok oldu. Motor, otomobilden ayrılarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise muhtemel kazanın yaşanmaması adına yol üzerindeki güvenli geçişleri sağladı. Kazalı otomobilin kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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