Aracın önünü kesip darp ettiler

Kaynak: İHA
Aracın önünü kesip darp ettiler

Kadıköy'de bir grup, önünü kestikleri aracın içinde bulunan 3 kişiyi yumruklayarak darp etti.

Kadıköy'de Suadiye Sahil Yolu üzerinde trafikte seyir halindeki bir grup, bilinmeyen bir sebeple önünü kestikleri aracın içindeki 3 kişiyi yumruklayarak darp etti. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir grup, bir aracın önünü keserek yolu trafiğe kapattı. Akan trafiğe aldırış etmeyen grup, araçlarından inerek durdurdukları aracın içindeki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle grup, küfürler savurarak araçtakileri yumruklarla darp etti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu ve darp olayını gerçekleştiren kişiler hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından tarafların şikayetçi olup olmadığı ve polisin konuya dair inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmiyor.

Aracın önünü kesip darp ettiler

Aracın önünü kesip darp ettiler

Son Haberler
İsrailli askerin öldürdüğü Ayşenur’un son sözü ne oldu? Arkadaşları vurulma anını anlattı
İsrailli askerin öldürdüğü Ayşenur’un son sözü ne oldu? Arkadaşları vurulma anını anlattı
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu
Patpat kazasında 1 kişi yaralandı
Patpat kazasında 1 kişi yaralandı
Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü