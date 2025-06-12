Aracına park yeri tutan yanacak. Anında para cezası kesilecek

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Avukat Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini ifade etti.

Özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığını ve bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Şen, "Kamusal alanlarda trafik düzeniyle ilgili işaretlemeler sadece yetkili kurumlar tarafından yapılabilir. Özel kişilerce konulan ‘park yapılmaz’ levhaları veya benzeri nesneler yasal değildir ve kaldırılması gerekir" dedi.

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikâyet haklarını kullanabileceğini belirten Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı:

"Alo 153: Vatandaşlar, Alo 153’ü arayarak şikâyet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir. Zabıta Müdürlükleri: İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube: Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikâyetler için başvurulabilir. CİMER: Şikâyetler e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilebilir."

FOTOĞRAFINI DA ÇEKİN

Şen, şikâyetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikâyet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor" uyarısında bulundu.

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişilere para cezası uygulanabileceğini belirten Avukat Şen, özellikle sokak aralarında evlerin önüne keyfi olarak konulan ‘park yapılmaz’ levhaları veya dubaların yaygın olduğunu ifade etti.

Bu durumun hızlı bir şekilde çözülebileceğini söyledi. "En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor" dedi.

Son dönemde öfke kontrol problemleri nedeniyle vatandaşların bu tür yasal olmayan uygulamaları şikâyet etmekten çekinebildiğini belirten Şen, vatandaşları şöyle cesaretlendirdi:

"Bu levhalar veya nesneler yasal değil. Şikâyet edilmesi durumunda geri dönüşler hızlı oluyor. Artık e-Devlet üzerinden bile kolayca başvuru yapılabiliyor, uzun dilekçelere gerek yok."