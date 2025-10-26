Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Tebliği” kapsamında, her yıl 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği takmak zorunlu hale geldi.

İNDİRİM UYGULANACAK

Kuralı ihlal eden sürücüler 5 bin 856 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak. Sürücünün cezayı 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanarak, 4 bin 392 TL olarak tahsil edilecek. Yeni yıldan itibaren bu tutar, yeniden değerleme oranına göre artırılacak.



Uzmanlar, kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde de takılması gerektiğine dikkat çekiyor.