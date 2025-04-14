Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Ak Kent Mahallesi'nde toplu konutlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki M.F.K., tali yolda park edilmiş 06 AL 0624 plakalı aracında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencin av tüfeğiyle vurulması neticesinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise araçta bulunan tüfeğin iple kurulan düzenekle ateşlendiği tespit edildi. M.FK.'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.