Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi bir araçta tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. Karnında vurulduğu belirlenen kişi sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı genç, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtlar bulundu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Aracında vurulmuş olarak bulundu: Araçta notlar çıktı

Son Haberler
Hatay'da bir aile karbonmonoksitten zehirlendi
Hatay'da bir aile karbonmonoksitten zehirlendi
Taktik füzelerinin ardından ABD'den 2'nci hamle. Putin'in sabrını test ediyorlar
Taktik füzelerinin ardından ABD'den 2'nci hamle. Putin'in sabrını test ediyorlar
Bilecik’te aranması olan şahıs ekiplere yakalandı
Bilecik’te aranması olan şahıs ekiplere yakalandı
Müsavat Dervişoğlu'ndan iki bakana tepki
Müsavat Dervişoğlu'ndan iki bakana tepki
Fethullah Gülen'in koruması yakalandı! Her yerde aranıyordu
Fethullah Gülen'in koruması yakalandı! Her yerde aranıyordu