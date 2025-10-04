Aracından inip oturduğu bankta intihar etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracından inip oturduğu bankta intihar etti

Denizli'de otomobilinden inip yol kenarındaki banka oturan bir kişi, silahla kendini vurarak intihar etti.


Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AYB 66 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracını sağa çekip yol kenarında bulunan banka oturan C.A (48), yanında bulunan silahla intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından C.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.


Haberi alıp olay yerine gelen C.A'nın yakınları gözyaşı döktü. C.A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Aydın'da deprem (4 Ekim 2025)
Aydın'da deprem (4 Ekim 2025)
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası büyük iddia! 'TFF derbiyi baştan oynatabilir'
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası büyük iddia! 'TFF derbiyi baştan oynatabilir'
Donald Trump'tan ateşkes açıklaması!
Donald Trump'tan ateşkes açıklaması!
Bakan Fidan: Aktivistler için İsrail makamlarıyla, Milli İstihbarat Teşkilatımız üzerinden temasa geçtik
Bakan Fidan: Aktivistler için İsrail makamlarıyla, Milli İstihbarat Teşkilatımız üzerinden temasa geçtik
Ünlü yorumcu derbi sonrası Icardi bombasını patlattı! Flaş iddia: 'Yönetim istemiyor!'
Ünlü yorumcu derbi sonrası Icardi bombasını patlattı! Flaş iddia: 'Yönetim istemiyor!'