Aracını çalmak üzere olan hırsızı suçüstü yakaladı: Güvenlik kamerası anbean kayıttaydı

Kaynak: İHA
Aracını çalmak üzere olan hırsızı suçüstü yakaladı: Güvenlik kamerası anbean kayıttaydı

Arnavutköy'de bir esnaf, aracını çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanma anı ve polislere teslim edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aracın daha önce de çalındığı ve bulunarak esnafa teslim edildiği öğrenildi.

İstanbul, Arnavutköy'de bir esnaf, aracını çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanma anı ve polislere teslim edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aracın daha önce de çalındığı ve bulunarak esnafa teslim edildiği öğrenildi.

Arnavutköy’de Gökhan Koçak isimli bir esnaf daha önce çalınmış ve bulunarak kendisine teslim edilmiş olan aracı tekrar çalınacakken hırsızı suç üstü yakaladı

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Aracını iş yeri önüne park ederek bir malzeme almak üzere içeri giren Koçak, bir müddet sonra aracının içerisinde yabancı birinin olduğunu fark edince koşarak aracın yanına gitti.

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Aracını çalınmak üzereyken fark eden esnaf, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Hırsızın yakalanma anı ve polise teslim edilme anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Gökhan Koçak

'HIRSIZLARLA MÜCADELE ETMEKTEN BIKTIK ARTIK'

İkinci kez aracı çalınma tehlikesi yaşanan esnaf Gökhan Koçak, "Sabah ben ofisime evrak bırakmak için geldim. Aracımın kapısını birkaç dakika işim var diye kilitlemedim. Tam geri kapıya çıktığımda bir kişinin aracımın içerisinde olduğunu fark ettim. Ben koşarak kendisini yakaladım cezaevinden çıktığını söyleyerek özür diledi. Polis geldi adamın üzerini aradılar sahte kimlik, telefonlar ve sahte paralar çıktı üzerinden. Şahsın 20’ye yakın suç kaydı olduğunu öğrendik. Burada hırsızlarla mücadele etmekten bıktık artık gerçekten. Yakalananlar bizden önce geri salınıyor savcı ve hakimlerimizden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

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