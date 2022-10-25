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Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde aracını Osmangazi Köprüsü’nde durdurarak denize atlayan şahsın kimliği belli oldu. Şahsın denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 02:41
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Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı

Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
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Olay, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli şahıs, Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.’yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi. (İHA)

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