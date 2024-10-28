Aracını kalabalığın üzerine süren şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Aracını kalabalığın üzerine süren şahıs tutuklandı

Mersin'de iki grup arasında çıkan tartışma sırasında aracını kalabalığın arasına süren sürücü ile kavga sırasında silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta meydana gelen olayda, laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıkmış, kavga sırasında bir şahıs aracını kalabalığın üzerine sürerken, bir kişi de tabanca ile ateş ederek taraflardan birini ayağından yaralamıştı.

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Görüntüleri sosyal medyada da yayınlanan ve büyük tepki çeken olayın ardından çalışma başlatan polis, araç sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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