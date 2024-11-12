Aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü, 43 yaralı

Kaynak: AA
Aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü, 43 yaralı

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin psikolojik sorunları nedeniyle aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne sebep olurken, 43 kişiyi de yaraladı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi.

SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

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Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk ve depresif halin nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.

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Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

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