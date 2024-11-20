Aracının içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
Aracının içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir adam, aracının içerisinde silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Ziyagökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, söylenenlere göre göre silah sesleri duyan mahalle sakinleri 38 AIF 037 plakalı otomobilin içerisinde silahla yaralanmış halde bir şahıs gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede şahsın ağır yaralı olduğu görülerek hastaneye kaldırıldı. Polis yarılı şahsın N.T. olduğunu tespit etti.

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Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler şahsın biri tarafından vurulduğu ya da intihara teşebbüs ettiği konusu da inceleniyor.

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